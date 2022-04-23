Новосибирский пенсионер умер после падения с самоката

© ГИБДД по Новосибирской области
Новосибирский пенсионер умер после падения с самоката
23 Апр 2022, 10:36

69-летний новосибирец упал, катаясь на самокате и скончался спустя несколько дней.

Падение мужчины с электросамоката произошло 12 апреля в Ленинском районе Новосибирска во дворе дома на улице Немировича-Данченко.

Пенсионер с различными травмами был доставлен в больницу, где скончался на шестые сутки.

Как отмечают в ГИБДД электросамокат, который по техническим характеристикам оснащен электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт попадает под понятие «Мопед», для управления которым гражданин должен иметь водительское удостоверение категории «М».


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