Новосибирский пенсионер умер после падения с самоката
© ГИБДД по Новосибирской области
69-летний новосибирец упал, катаясь на самокате и скончался спустя несколько дней.
Падение мужчины с электросамоката произошло 12 апреля в Ленинском районе Новосибирска во дворе дома на улице Немировича-Данченко.
Пенсионер с различными травмами был доставлен в больницу, где скончался на шестые сутки.
Как отмечают в ГИБДД электросамокат, который по техническим характеристикам оснащен электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт попадает под понятие «Мопед», для управления которым гражданин должен иметь водительское удостоверение категории «М».
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