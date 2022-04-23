Когда вырастешь, поймешь: «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова

© кадр из фильма

Один из самых стильных молодых режиссеров страны выпускает свою вторую картину «Оторви и выбрось». Прошлая трэш-комедия Кирилла Соколова «Папа, сдохни» получила больше признания на Западе, но режиссер не оставляет попыток завоевать российского зрителя. Тайга.инфо разузнала, получилось ли у него оставить драйв своего дебюта и добавить что-то новое.

Дела семейные



На первом плане вновь, как и три года назад, семейные разборки. В глухую деревню из тюрьмы возвращается Оля (Виктория Короткова). Она хочет забрать свою дочку Машу (Софья Круглова) у бабушки Веры Павловны (Анна Михалкова) и начать новую жизнь в городе. Фирменный абсурд режиссера здесь обрисовывается русской действительностью. Героев не смущает муха в стакане, разные ботинки на ногах Маши не дают ей нормально ходить, а глупейшие люди цитируют Гоголя.

Желая вырваться из этого абсурда, Оля обращается за помощью к своему бывшему парню и полицейскому Олегу (Александр Яценко), за 4 года до этого она выколола ему глаз и попала в тюрьму. Однако не одна Ольга решила прийти к нему, Вера Павловна предлагает тому большие деньги за то, чтобы он забрал у матери ребенка и вернул Машу ей. Так начинается противостояние двух пар, где одна бежит из болота, а другая пытается вернуть ее к корням любой ценой.

В русских лесах

Пытается сбежать от старых порядков и Соколов. В отличие от дебюта новая история прибавила в масштабе и привнесла в сюжет драму. Конечно, режиссер по-прежнему делает своих героев неубиваемыми монстрами, в которых можно выпустить обойму пистолета, и они все еще будут стоять на ногах. Однако после черного юмора в «Папа, сдохни» Соколов отошел в сторону более амплитудной истории. Комедийные эпизоды сменяются триллерными и драматическими. Именно в них и кроется главная проблема фильма — почти все актеры не вывозят нужный уровень драмы, превращая грустные и трогательные эпизоды в проходняк.

При этом стиль Соколова все так же захватывает. Очевидно, что он много ориентируется на поп-культуру, в его картинах можно усмотреть Тарантино, Ричи и братьев Коэн. Акцент на звуковой монтаж и резкие переходы камеры работают даже в русском антураже. Природа становится местом передышки истории, герои плывут меж зеленых сосен, непонятно куда и непонятно зачем, лишь бы избавиться от прошлого.

Пути нет

Неожиданный успех этого фильма в его злободневности. «Оторви и выбрось» начинается с кадров насилия в тюрьме. У картины есть вторая сюжетная линия — семья в колонии. Мать (Ольга Лапшина) — надзирательница, как и ее муж (Виталий Хаев), сын (Данил Стеклов) тоже работает в колонии. Разговор с выходящей из колонии Ольгой произвел большое впечатление на героиню Лапшиной, она стала задумываться о судьбе своего сына. Он же не парится и рад не выбирать, колония для него свой маленький рай.

В такую колонию и заключены все герои. Соколов, используя легкую и драйвовую подачу, рассказывает тоскливую и чернушную историю о круге насилия, из которого никто не может вырваться. Мы живем в мире, где фраза «бандиты хотя бы честные» находит отклик у каждого зрителя. Оттого особенно грустно то, что в каждом из героев, вызывающих омерзение, на деле проглядывается человечность. Жаль, что они с ней не умеют мириться, и этот короткий миг озарения угасает слишком быстро.

Текст: Кирилл Букетов