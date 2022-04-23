Полицейский сбил насмерть двух девушек в Томской области

Полицейский сбил насмерть двух девушек в Томской области
23 Апр 2022, 13:16

Полицейский задержан по подозрению в смертельном ДТП, жертвами которого стали две 16-летние девушки. По предварительным данным, пьяный сотрудник отдела полиции сбил девушек, идущих по краю проезжей части и скрылся с места происшествия.

По данным УВД по Томской области, тела двух девушек 16 лет были обнаружены ночью 23 апреля на обочине дороги в селе Мельниково.

Предполагается, что мужчина 1998 года рождения на автомобиле ВАЗ допустил наезд на двух пешеходов, шедших по краю проезжей части, затем он уехал.

«Установлено, что транспортным средством в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время он отстранен от несения службы, — говорится в комментарии УВД региона. — По факту происшедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

В территориальный отдел полиции направлена комиссия из числа сотрудников главка. Собранные полицейскими материалы направлены для принятия процессуального решения в следственные органы.


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