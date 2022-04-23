Стоимость пасхального кулича выросла в Новосибирской области на четверть

© Стас Соколов
Стоимость пасхального кулича выросла в Новосибирской области на четверть
23 Апр 2022, 14:26

Стоимость набора продуктов для приготовления кулича в Новосибирской области составила 166,02 рублей. Творожная пасха обойдется в 719,63 рублей. За год стоимость продуктов выросла примерно на четверть.

Новосибирскстат подсчитал стоимость продуктов для приготовления кулича и творожной пасхи.

Кулич обойдется в 166,02 рубля, его стоимость за год выросла на 26,4%. Творожная пасха подорожала на 23,7% и теперь будет стоить 719,63 рубля.

Наиболее всего из ингредиентов подорожал сахар — на 82%. Стоимость сухофруктов увеличилась на 63,9%, сливочного масла — на 28,2%, муки — на 24,4%.


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