Стоимость пасхального кулича выросла в Новосибирской области на четверть
© Стас Соколов
Стоимость набора продуктов для приготовления кулича в Новосибирской области составила 166,02 рублей. Творожная пасха обойдется в 719,63 рублей. За год стоимость продуктов выросла примерно на четверть.
Новосибирскстат подсчитал стоимость продуктов для приготовления кулича и творожной пасхи.
Кулич обойдется в 166,02 рубля, его стоимость за год выросла на 26,4%. Творожная пасха подорожала на 23,7% и теперь будет стоить 719,63 рубля.
Наиболее всего из ингредиентов подорожал сахар — на 82%. Стоимость сухофруктов увеличилась на 63,9%, сливочного масла — на 28,2%, муки — на 24,4%.
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