Землетрясение произошло под Шерегешем

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В Кемеровской области произошло землетрясение. Эпицентр находился около города-курорта Шерегеш.

Землетрясение магнитудой 2.8 произошло в Таштагольском районе Кузбасса, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 8 км к юго-западу от Шерегеша.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,1 балла.