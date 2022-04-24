Землетрясение произошло под Шерегешем
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В Кемеровской области произошло землетрясение. Эпицентр находился около города-курорта Шерегеш.
Землетрясение магнитудой 2.8 произошло в Таштагольском районе Кузбасса, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Эпицентр находился примерно в 8 км к юго-западу от Шерегеша.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,1 балла.
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