Грузовик врезался в жилой дом в Новосибирске

© ГИБДД по Новосибирску
Грузовик врезался в жилой дом в Новосибирске
24 Апр 2022, 08:19

Грузовой фургон врезался в многоквартирный жилой дом. У водителя диагностировали опьянение.

Фургон Volvo врезался в стену жилого дома по адресу Титова,1/1. Грузовик также зацепил несколько припаркованных автомобилей.

«Водитель 1983 года рождения, управляя грузовым автомобилем „Вольво“, двигался по улице Покрышкина, со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев, в сторону улицы Титова и в пути следования совершил столкновение с припаркованным автомобилем ХОНДА HRV, после чего автомобиль Хонда совершает столкновение с припаркованным „Тойота Филдер“, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску. — Далее „Вольво“ совершил столкновение с припаркованной „Тойота Калдина“, после чего „Вольво“ сбил раздвижные ворота во двор и совершил наезд на фасад дома №1 по улице Титова».

У водителя грузовика установлено состояние алкогольного опьянения. Его увезли в больнице в сотрясением головного мозга.


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