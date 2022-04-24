Скелеты новорожденных детей нашли в новосибирском селе

© pixabay.com
Скелеты новорожденных детей нашли в новосибирском селе
24 Апр 2022, 08:41

Школьник нашел скелеты маленьких детей в одном из сел Новосибирской области. Он собирал металлолом в брошенных домах.

13-летний мальчик собирал металл в селе Шагалово Коченевского района области. Он зашел в один из брошенных домов, где нашел кости новорожденных.

«Предварительно, по виду — это доношенные младенцы, — цитирует „КП-Новосибирск“ главу Шагаловского сельсовета Неллю Егорову. — Сейчас мы помогаем следователям. Предоставляем списки проживающих, кто приехал в наше село, кто уехал. Я лично просто не могу предположить, кто мог так поступить. Я не помню, чтобы у нас кто-то из женщин недавно вынашивал двойню. А это тяжело скрыть».

Дом находится на улице Центральная. По словам местных жителей, в нем сдавались две квартиры, и съемщики постоянно менялись.

Источники в правоохранительных органах сообщил изданию, что следствие заинтересовалось 27-летней ранее судимой женщиной и 29-летним мужчиной, которые ранее жили в селе.


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