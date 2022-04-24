Алтайскую журналистку задержали в Петербурге

24 Апр 2022, 10:31

В Санкт-Петербурге задержана корреспондентка RusNews Мария Пономаренко. Она освещала акции протеста в Барнауле и Новосибирске.

В Санкт-Петербурге задержана корреспондентка RusNews Мария Пономаренко. Ей вменяют ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), сообщило издание 24 апреля.

Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле, ее штрафовали за одиночные пикеты, в том числе против изменения Конституции. На одно из заседаний по административным протоколам она пришла в суд маске «Путина в отставку», за что ее тоже оштрафовали.

Затем Пономаренко работала на акциях протеста в Барнауле и Новосибирске от RusNews.

В 2021-м во время согласованного митинга «Справедливой России» в Алтайском крае ее задержали уже как журналистку.


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