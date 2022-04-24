Новосибирцам пообещали скорое потепление до +15

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Тепло вернется в Новосибирскую область уже в начале следующей недели. Ожидается до +15 градусов.

Температура воздуха днем 25 апреля в Новосибирской области составит +7…+12 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. Ночью ожидается до -1…-6, местами — до -12.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков», — спрогнозировали синоптики.

Днем 26 апреля в регионе потеплеет до +10…+15. Ожидаются небольшие дожди.