Массовая драка с использованием ножей произошла в Новосибирске

© vk.com/act54
Массовая драка с использованием ножей произошла в Новосибирске
24 Апр 2022, 16:03

В Новосибирске произошла массовая драка. Очевидцы рассказали об использовании ножей.

«На улице Пермской произошла массовая драка цыган. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и реанимобили», — сообщил паблик АСТ-54 во «ВКонтакте».

По словам подписчиков сообщества, участники драки «получили ножевые ранения».

На опубликованном видео заметно, как в драке участвуют около двух десятков человек. На место приехало не менее двух нарядров полиции. Часть людей в штатском успели убежать или разъехаться на своих машинах.

Позже, судя по опубликованному АСТ фото, нарядов полиции стало гораздо больше.

Улица Пермская находится в Ленинском районе Новосибирска.

Официальных сообщений от МВД пока не было.

Видео АСТ-54


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