Уголовное дело возбудили после падения женщины с аттракциона в Омске

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Уголовное дело возбудили после падения женщины с аттракциона в Омске
25 Апр 2022, 07:39

В Омске женщина упала с аттракциона и получила черепно-мозговую травму. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

33-летняя жительница Омска упала с аттракциона «Вихрь» в парке Культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 25 апреля.

По данным, 24 апреля днем во время движения аттракциона женщина выпала из кресла и ударилась о землю. Она получила черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. Пострадавшую увезли в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.

«Во время осмотра места происшествия следователями изъяты видеозапись с камеры наблюдения, ремни, карабины и другие элементы крепления кресла, а также документы о вводе в эксплуатацию аттракциона, проводятся допросы очевидцев, свидетелей, — уточнили в ведомстве. — В ходе следствия будут установлены все причины и обстоятельства случившегося, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов и соблюдения техники безопасности».

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).


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