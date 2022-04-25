Два рыбака сгорели в машине на Алтае

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В Алтайском крае приехавшие на рыбалку отец и сын сгорели в машине. Следственный комитет начал проверку.

Тела двух рыбаков нашли в Новичихинском районе, сообщили в пресс-службе управления СК по Алтайскому краю 25 апреля.

По версии следствия, погибшие — 58-летний мужчина и его 32-летний сын — приехали на рыбалку накануне. Переночевать они решили в машине. Ближе к утру автомобиль загорелся, мужчинам не удалось выбраться наружу, и они погибли.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные медицинские и пожаро-техническая экспертизы», — уточнили в ведомстве.

СК начал проверку.

