Тело утонувшей школьницы нашли в новосибирской реке
© gorsite.ru
В Новосибирской области из реки достали тело 12-летней девочки. Она утонула 16 апреля. Следственный комитет начал проверку.
Тело 12-летней девочки без признаком насильственной смерти нашли в реке Изылы, в 200 метрах от села Вассино в Тогучинском районе, сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области 25 апреля.
По данным следствия, школьница утонула 16 апреля. Она поскользнулась на бетонной плите, которая используется в качестве перехода через реку. Ее искали следователи, полиция и спасательная служба. В итоге найти тело им удалось только вечером 22 апреля.
«С целью выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в ведомстве.
Следственный комитет начал проверку.
Новости из рубрики:
Тайга.ТВ
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"