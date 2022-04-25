Тело утонувшей школьницы нашли в новосибирской реке

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Тело утонувшей школьницы нашли в новосибирской реке
25 Апр 2022, 08:54

В Новосибирской области из реки достали тело 12-летней девочки. Она утонула 16 апреля. Следственный комитет начал проверку.

Тело 12-летней девочки без признаком насильственной смерти нашли в реке Изылы, в 200 метрах от села Вассино в Тогучинском районе, сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области 25 апреля.

По данным следствия, школьница утонула 16 апреля. Она поскользнулась на бетонной плите, которая используется в качестве перехода через реку. Ее искали следователи, полиция и спасательная служба. В итоге найти тело им удалось только вечером 22 апреля.

«С целью выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку.


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