Авария произошла на угольной шахте в Кузбассе. Сообщается о погибшем

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Авария произошла на угольной шахте в Кузбассе. Сообщается о погибшем
25 Апр 2022, 09:19

На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе прорыв водоотвода. Известно об эвакуации более 200 горняков и потери связи с двумя рабочими.

На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошел прорыв на водоотливе, нет связи с двумя горняками, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Один человек погиб, один пострадал при ЧП», — цитирует агентство источник.

По данным NGS42, эвакуируют более 200 горняков.

«Ерунаковская-8» входит в объединение Распадской угольной компании, которая, в свою очередь, принадлежит «ЕВРАЗу».

UPD (13:36) Источник РИА Новости подтвердил гибель одного из горняков. Агентство узанало, что эвакуируют свыше 210 рабочих.


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