Тувинский вице-спикер Госдумы пообещал оставшимся без конечностей после Украины солдатам «встать на ноги»
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Вице-спикер Госдумы, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол пообщался с прибывшими из Украины без ног военнослужащими. Он заявил, что «обязательно встанет на ноги вместе с ребятами».
Экс-глава Тувы и вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол навестил в больнице военнослужащих, которые прибыли из Украины без ног. Об этом он сообщил в своем тг-канале.
«Мы с моими ребятами обязательно встанем на ноги — я в этом уверен, но главное парни у нас и сами большие молодцы. У них нет ни единого намека на сомнения. Они защищали свою Родину и свято верят, что правда на стороне России. Намерены и дальше служить», — заявил Кара-оол.
На опубликованном в тг-канале ролике видно, как одному из мужчин вручают конверт с деньгами. Кара-оол также показывает военнослужащему что-то на своем айфоне одной из последних моделей.
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