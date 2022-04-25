Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии на кузбасской шахте

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Уголовное дело возбуждено после аварии на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области. Официально известно об одном погибшим, источники «Интерфакса говорят», минимум, о двоих.

На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошел прорыв водоотлива в горной выработке с «частичным обрушением горной массы», сообщили в СК РФ.

«В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке — двое рабочих, один самостоятельно вышел на поверхность, местонахождение второго устанавливается, — рассказали в ведомстве. — Следователями в ближайшее время будет изъята и изучена вся необходимая документация, допрошены лица из числа руководителей и работников угольного предприятия».



Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее официально подтвердилась гибель одного рабочего.

В то же время «Интерфакса» источник на предприятии, сообщил, что при затоплении шахты погибли «несколько человек».: «По предварительным данным, погибли несколько человек, как минимум двое. Не установлено местонахождение еще нескольких шахтеров»

Кроме того, 11 эвакуированных горняков осматривают медики, некоторые нуждаются в помощи.