Коноплю будут выращивать в ТОСЭР в Новосибирской области

25 Апр 2022, 12:53

Министерство экономического развития РФ зарегистрировало ООО «Агроу Горный» в качестве резидента ТОСЭР «Горный». Компания планирует перерабатывать коноплю, чтобы производить волокно для нетканых материалов.

ООО «Агроу Горный» намерено инвестировать 2,535 млрд рублей в проект по выращиванию технической конопли.

«В соответствии с бизнес-планом ООО „Агроу Горный“ планирует создать сырьевую базу по выращиванию технической конопли силами сельхозпроизводителей района, с последующей переработкой на заводе, который построит. Планируется производить волокно для нетканых материалов, либо перерабатывать это волокно в отбеленный котонин, который, по сути, является заменителем хлопка», — говорится в сообщении минэкономразвития региона.

Проектная мощность завода — около 33 тыс. тонн продукции в год, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализации проекта в 2022—2031 годах оценивается в 268 млн рублей. Также в результате реализации проекта будет создано 61 рабочее место.

Сейчас в ТОСЭР «Горный» зарегистрировано четыре резидента с проектами на общую сумму свыше 400 млн рублей. В результате их реализации будет создано около 140 новых рабочих мест.


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