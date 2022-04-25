Жару до +26 пообещали новосибирцам

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В Новосибирскую область придет потепление до +26 градусов 28 апреля. Синоптики прогнозируют погоду без осадков.

Температура воздуха днем 26 апреля в Новосибирской области составит +10…+15 градусов, 27 апреля воздух прогреется до +19, а 28 апреля — до +26, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков», — уточнили синоптики.

Ночью 26 апреля ожидается местами до -7, 27 апреля — до +2, а 28 апреля — до +5 градусов. Ветер юго-западный, с порывами до 14 м/с.