Кузбасскому журналисту запретили общаться с Тайгой.инфо

© Соцсети. Андрей Новашов

Кузбасскому журналисту Андрею Новашову изменили меру пресечения, запретив разговаривать с корреспондентами редакции Сибирь.Реалии* и Тайга.инфо даже лично. Он стал первым оставшимся в России репортером, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Центральный райсуд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия о дополнительных ограничениях в отношении Новашова. Ему запретили общаться именно с сотрудниками Тайги.инфо, а также Радио Свобода* и Сибирь.Реалии*, включая внештатных (копия решения поступила редакции).

В качестве обоснования было указано то, что Новашов был внештатным корреспондентом Радио Свобода и Сибирь. Реалии, а они объявлены «СМИ-иноагентами». Никакой мотивировки касательно Тайги. инфо в копии решения суда нет.

В марте в отношении Новашова возбудили дело по ч. 1 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации об использовании ВС РФ). Ему вменили репост во «ВКонтакте» текста о том, что происходило в Мариуполе в первые дни спецоперации. Ранее суд запретил ему пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия.

21 апреля следствие закончилось, дело готовятся передать в суд после ознакомления Новашова с материалами.

Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Ранее, еще до новой меры пресечения, рассказал Тайге.инфо о порванной повестке о неразглашении, запрете на профессию, а также о том, почему считает обвинения надуманными. Он также объяснил, почему пользователям «ВКонтакте» лучше пользоваться спичками, а не зажигалкой.

Читайте также: Первый российский журналист под уголовным делом о «фейках» про ВС РФ: «Все происходящее — одна большая подлость»



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.