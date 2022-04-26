Пьяный иркутянин гулял с пистолетом и угрожал людям

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Пожилой мужчина разгуливал с оружием по улице в поселке под Иркутском. У него нашли целый арсенал.

Жительница поселка Молодежный Иркутского района сообщила в полицию, что ее нетрезвый 63-летний сосед угрожал зятю предметом похожим на пистолет. Затем он сел в машину и уехал, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

«На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и задержали злоумышленника. Дать какие-либо вразумительные объяснения своим действиям он не смог, — отметили в ведомстве. — Во время осмотра его дома сотрудники полиции обнаружили боеприпасы и арсенал незарегистрированного оружия, которое в настоящее время направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального главка».

На распространенном полицией видео мужчину спросили, настоящее ли у него оружие. «А черт его знает. <…> Самоделки какие-то», — ответил он.

Иркутянин привлечен к ответственности по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В отношении него возбуждено дело по ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов).

