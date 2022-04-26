Охранники рассказали об ухудшении криминогенной обстановки в Новосибирске

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В Новосибирске за неделю резко выросло число краж. В охранном агентстве рассказали об ухудшении обстановки.

«Криминогенная обстановка значительно ухудшилась, — сообщили в агентстве безопасности „Гвардия“. — Увеличение попыток совершения противоправных действий зафиксировано на объектах, охраняемых агентством. За минувшие трое суток гвардейцами выявлено и пресечено 39 краж чужого имущества, что вдвое больше, чем неделей раньше».

Кражи, в частности, происходили в магазинах на площади Карла Маркса, Вокзальной магистрали и Красном проспекте.

«23 апреля в 01:15 скандал случился в пивном баре на улице Кошурникова. Одна из посетительниц обнаружила пропажу своей сумочки, и администратор заведения нажал тревожную кнопку для вызова ГБР, — также рассказали в „Гвардии“. — Сопровождавший девушку кавалер, по всей видимости находящийся в сильном опьянении, напал на прибывших по тревоге гвардейцев. Тем ничего не оставалось, как принять меры личной безопасности и вызвать на место происшествия полицейских для дальнейших разбирательств».

По данным прокуратуры Новосибирской области, за январь-март 2022 года общее число зарегистрированных в регионе преступлений снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, с 11,2 до 10,7 тыс. (на 4,6%). Утверждается, что краж было зарегистрировано на 5,8% меньше.