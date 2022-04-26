Забайкальские офицеры не разрядили зенитную пушку, и подчиненному оторвало ногу
В Забайкальском крае старшие лейтенанты признаны виновными в халатности. Они не проверили зенитную пушку после занятий, и она выстрелила одному из подчиненных в ногу.
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«Рандин, являясь командиром зенитной самоходной установки, после окончания занятий по боевой стрельбе не проверил, разряжены ли автоматы зенитной пушки, в результате чего в автомате остался неотстрелянный боеприпас, с которым зенитная пушка доставлена в хранилище, — рассказали в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири. — Гамзатов в этот же день поставил подчиненным задачу по замене автоматов зенитной установки, не убедившись перед проведением работ в разряженности автоматов. В результате при проведении работ произошел самопроизвольный выстрел в ногу одного из военнослужащих, что привело к утрате конечности».
Рандина приговорили к 1,5 годам условно. Гамзатова — к штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Кроме этого, удовлетворен гражданский иск потерпевшего, уточнили в пресс-службе.