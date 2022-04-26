Александр Сокуров представит ретроспективу своих фильмов в Новосибирске

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Александр Сокуров представит ретроспективу своих фильмов в Новосибирске
26 Апр 2022, 07:14

Кинокомплекс «Победа» проведет сразу два мероприятия с участием режиссера Александра Сокурова. Кроме ретроспективы пройдет кинолаборатория с разбором короткометражных фильмов учеников мастера.

Ретроспектива картин Сокурова пройдет с 27 апреля по 1 мая. В рамках программы покажут несколько самых важных лент в фильмографии режиссера: «Элегия из России», «Фауст», «Одинокий голос человека», «Франкофония» и «Камень». После показа картины «Фауст» (начало 27 мая в 19:00) состоится оффлайн обсуждение с Сокуровым.

На следующий день откроется кинолаборатория учеников мастера из его школы в Санкт-Петербурге. Всего программа включает в себя три показа сборников короткометражных фильмов, каждый из них будет сопровождаться обсуждениями после сеансов.

Первая встреча пройдет с самим мастером и режиссером Сокуровым, 28 апреля показ со зрителями разберет киновед и педагог Алексей Гусев, а закроет программу обсуждение с главным редактором журнала «Сеанс» Василием Степановым.

Александр Сокуров один из главных режиссеров СССР и России. За свою карьеру он снял больше 20 полнометражных фильмов и выиграл главную награду престижнейшего Венецианского фестиваля за картину «Фауст». Также активно продвигает кино в регионах, выпускники его школы в Нальчике неоднократно отмечались на фестивалях и даже представляли Россию на «Оскаре» («Разжимая кулаки» Кира Коваленко).


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