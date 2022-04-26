Жители Самары подозреваются в похищении новосибирской студентки ради квартиры

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Несколько человек подозреваются в похищении 18-летней девушки в Новосибирске. Они требовали с нее долю в квартире в Самаре. Фигуранты приходятся ей родственниками.

В начале марта в новосибирском Академгородке была похищена 18-летняя девушка. Как рассказали полиции, об исчезновении сообщила подруга пропавшей. Студентка одного из новосибирских вузов якобы вышла из медицинского центра, после чего связь с ней была потеряна.



Как удалось установить следствию, несколько человек на парковке напали на девушку, силой запихали в автомобиль, угрожая газовым баллончиком и увезли в Самару. На преступление фигурантов, одной из которых 73 года, натолкнуло желание забрать у девушки долю в жилье.

«В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн рублей, расположенной в городе Самара», — сообщили в СК.

Подозреваемые — четверо жителей Самары и один новосибирец. По данным Тайги.инфо, они приходятся родственниками потерпевшей.

Девушке удалось сбежать 8 марта через окно и обратиться в кризисный центр. Вернувшись в Новосибирск, она подала заявление в СК.

Фигуранты задержаны, по местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты личные вещи девушки, мобильные телефоны, документы на квартиру, также осмотрен автомобиль, в котором перевозили потерпевшую, в его салоне были изъяты пластиковые хомуты, закрепленные на дверной ручке.

На допросе один из подозреваемых признался в совершенном, остальные от дачи показаний отказались.

Судом четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 73-летней женщине — домашний арест.