Трехлетнему новосибирцу с ДЦП нужно дорогое лечение, чтобы ходить

© Татьяна Попова
Трехлетнему новосибирцу с ДЦП нужно дорогое лечение, чтобы ходить
26 Апр 2022, 08:55

У трехлетнего Вани Шахтурова из Новосибирска — ДЦП. Мальчик родился раньше срока и перенес кислородное голодание. Только к двум годам, благодаря реабилитации, он начал ползать, а затем шагать с поддержкой. Но чтобы ходить самостоятельно, ребенку нужно продолжать лечение, которое стоит более 200 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«На седьмом месяце беременности я заболела и оказалась в реанимации. Возможно, из-за этого Ваня родился раньше срока. Врачи признали его здоровым, все показатели были в норме. Но вскоре мы заметили, что сынок отстает в развитии: не держит голову, не пытается перевернуться, не ползает, — рассказывает мама Вани Анна Шадрина. — Прошли обследование, и стало ясно, что Ваня перенес кислородное голодание, это привело к нарушению центральной нервной системы».

К году Ваня начал переворачиваться и пополз по-пластунски, к двум — вставать у опоры. А в в 2021 году смог пройти полный курс реабилитации и лечения, после чего начал увереннее держаться на ногах, шагать с поддержкой за руки или с ходунками. Помимо этого родители возят сына на массаж, плавание и лечебную физкультуру.

«У Вани врожденные неврологические нарушения, детский церебральный паралич. Нужно продолжить восстановительное лечение и реабилитацию: требуется активизировать развитие речи, координации движения и равновесия, выработать навыки самостоятельной ходьбы», — объясняет невролог томского детского ребцентра «Шаг вперед» Оксана Жексенова.

У Вани есть все шансы научиться ходить самостоятельно, но оплатить лечение семья не в силах.

Курс реабилитации для Вани стоит 222,7 тыс. рублей. На него уже собрали 28,5 тыс. рублей, осталось еще около 194,2 тыс. рублей.

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