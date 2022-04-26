Вагон-музей для перевозки заключенных освятили в Красноярске

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Вагон-музей для перевозки заключенных освятили в Красноярске
26 Апр 2022, 09:52

В Красноярске в железнодорожном вагоне открыли музей конвоирования. Его освятил священник, а начальник ГУФСИН перерезал красную ленту.

Вагон-музей для перевозки заключенных открыли в Красноярске, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону. Причем обустраивали его сами же сотрудники конвоя.

В вагоне сделали камеры, купе начальника караула и состава, а также кухню. Там установили манекены «конвоиров и конвоируемых в одежде разных лет».

«Открытие выставки прошло в торжественной обстановке с сопровождением оркестра ГУФСИН, выносом знамени и выступлением парадного расчета сотрудников управления по конвоированию с карабинами», — заявили в ведомстве.

Священник освятил вагон, после чего начальник ГУФСИН Андрей Попето перерезал красную ленточку.

Экспозицию создали для «повышения престижа службы в специальных подразделениях УИС по конвоированию», отметили в ГУФСИН.


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Вагон-музей для перевозки заключенных освятили в Красноярске
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