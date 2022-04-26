Подполковник из Омской области погиб в Украине

26 Апр 2022, 09:18

Омские власти рассказали о гибели пятерых военных в Украине. Среди них — подполковник Олег Евсеев.

Военнослужащие из Омской области погибли на «спецоперации». Пресс-служба главы региона назвала их имена — подполковник Олег Евсеев, старший сержант Валихан Тасыбеков, сержант Айтпай Мусафиров, младший сержант Талгат Жумбаков, рядовой Евгений Монин.

Губернатор Александр Бурков принес соболезнования семьям погибших при исполнении воинского долга военнослужащих из Омской области.

По последним данным, в Украине погибли около 30 солдат из региона. 


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