Военный из Забайкалья убил знакомую и взял на нее кредиты

Суд приговорил к 17 годам колонии военного из Забайкалья, который убил знакомую. Он закопал ее тело в лесополосе, а после с помощью телефона девушки взял несколько займов.

В Забайкалье вынесли приговор старшему сержанту Роману Тесленко, который убил знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, Тесленко хотел обокрасть девушку. Он трижды ударил ее по голове, после чего та скончалась. Мужчина забрал у потерпевшей более 274,5 тыс. рублей. Ее тело военнослужащий вывез в лесополосу и закопал в приготовленной яме. Тесленко забрал телефон девушки и, выдавая себя за нее, получил несколько кредитов, а также взял деньги в долг у знакомой погибшей.

Суд назначил Тесленко 17 лет колонии строгого режима и штраф 120 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.