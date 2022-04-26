Тело женщины без головы и рук нашли на берегу под Новосибирском
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Новосибирец нашел тело женщины без головы и рук на берегу реки Обь. Она могла погибнуть еще летом. Следственный комитет начал проверку.
На берегу Оби, недалеко от станции Мочище, обнаружили тело женщины без головы и рук. Ее случайно нашел мужчина, который приехал туда отдохнуть, сообщила «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Мужчина катался на кадроцикле в районе дома отдыха и увидел на берегу тело. Предварительно, женщина погибла летом прошлого года. Скорее всего, тело разложилось в воде, более точно должны сказать эксперты», — рассказал собеседник издания.
Личность погибшей пока не установлена. Следственный комитет начал проверку, по сведениям издания, начал проверку.
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