Тело женщины без головы и рук нашли на берегу под Новосибирском

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Тело женщины без головы и рук нашли на берегу под Новосибирском
26 Апр 2022, 11:14

Новосибирец нашел тело женщины без головы и рук на берегу реки Обь. Она могла погибнуть еще летом. Следственный комитет начал проверку.

На берегу Оби, недалеко от станции Мочище, обнаружили тело женщины без головы и рук. Ее случайно нашел мужчина, который приехал туда отдохнуть, сообщила «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина катался на кадроцикле в районе дома отдыха и увидел на берегу тело. Предварительно, женщина погибла летом прошлого года. Скорее всего, тело разложилось в воде, более точно должны сказать эксперты», — рассказал собеседник издания.

Личность погибшей пока не установлена. Следственный комитет начал проверку, по сведениям издания, начал проверку.


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