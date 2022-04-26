Жительница Новосибирской области подозревается в убийстве двух новорожденных детей

Следствию удалось установить личность матери детей, чьи скелеты были найдены в селе под Новосибирском. Она уверяет, что младенцы после рождения не подавали признаков жизни.

Мать двоих детей стала фигуранткой дела об убийстве двух новорожденных, чьи останки были найдены в селе Шагалово в Коченевском районе.



Скелетированные, частично сохранившиеся останки двух младенцев были обнаружены в селе Шагалово за надворными постройками 21 апреля.

«Следователями, криминалистами регионального следственного управления в короткие сроки выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в качестве свидетелей допрошено свыше 100 человек, получены образцы слюны для сравнительного исследования у 181 человека, проведены обыски, назначены судебные геномные экспертизы, — говорится в сообщении следствия. — В результате этого была установлена причастность к совершению данного преступления 29-летней жительницы Коченевского района Новосибирской области, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей».

Женщина призналась в том, что это ее дети, но заверила, что после рождения они не подавали признаков жизни.

«Было установлено, что подозреваемая в ноябре минувшего года родила двоих детей, после чего отнесла их за сарай, расположенный рядом с жилым домом. Вскоре женщина переехала жить в поселок Коченево, — рассказали в ГУ МВД региона. — Ранее подозреваемая на учете в полиции не состояла. Также установлено, что в медицинское учреждение по беременности не обращалась, никому об этом не сообщала».