Группа «Сети» представила премьеру песни «Мир» в Новосибирске

© vk.com/setiband
Группа «Сети» представила премьеру песни «Мир» в Новосибирске
27 Апр 2022, 07:00

В Новосибирске прошел концерт группы «Сети», которая выступала на разогреве у «Би-2». Коллектив представил премьеру песни «Мир». А более звездные коллеги отыграли все главные композиции последних лет, включая «Пора возвращаться домой» — на экранах «Экспоцентра» появился Оксимирон.

«Сети» выступили в новосибирском «Экспоцентре» перед концертом «Би-2». Сольный проект члена «Би-2» Яна Николенко отыграл и старые песни, и новую под названием «Мир», передает корреспондент Тайги.инфо.

Ян Николенко сказал зрителям, что написал «Мир» еще в январе 2022 года, но уже через месяц она зазвучала по-новому.

«Чтоб взлеть нужно сгореть дотла.
Сквозь огонь устремляется к небу над головой,
Одинокая птица в небе льет любовь.
Ты — мой мир. Ты — мой мир.
Ты — мой мир. Целый мир».


«Моя фамилия Николенко, мой дедушка Григорий Стефанович — говоривший на украинском языке уроженец Донбасса, герой Великой Отечественной. Одна бабушка еврейка, другая наполовину полячка, меня назвали Ян в честь её отца. А я считаю себя русским, и у меня сегодня не очень радостный день рождения», — писал еще 25 февраля, после начала «спецоперации», Ян Николенко в соцсетях.

После «Сетей» на сцену вышла «Би-2», которая проводит тур «Нам не нужен герой». Они начали с «Пекла»:

«Христос прозябает под следствием,
Ждет вердикта две тысячи лет.
Алчная власть — стихийное бедствие,
Ад, из которого спасения нет».

Прозвучала и «Пора возвращаться домой» — на экранах «Экспоцентра» появился образ рэпера Оксимирона из одноименного клипа со стихами, которые сейчас тоже звучат иначе, чем в 2017-м:

«Позади рай, но раз, увы, камикадзе мы —
Впереди мир камер газовых,
Армий Власова, казней массовых, но
Все же тянет назад, стой, потряхивает, входим в родное антипространство».

Сейчас Oxxxymiron выступает с благотворительными концертами за границей в поддержку беженцев с Украины.


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