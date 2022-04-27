Экс-председатель Новосибирского облсуда предстанет перед судом в Барнауле

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Дело экс-главы Новосибирского обласуда Риммы Шатовкиной поступило на рассмотрение в Центральный райсуд Барнаула. Она обвиняется в превышении полномочий.

«25 апреля в Центральный районный суд Барнаула поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда, которая органами предварительного следствия обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте барнаульского суда.



В превышении полномочий в Новосибирске обвинили экс-председателя областного суда Римму Шатовкину.

По версии следствия, Шатовкина в июле 2018 года истребовала в Советском районном суде копии документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктора Чиркунова, находящегося в производстве следователей ФСБ, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого она приказала своему помощнику отправить в правительство региона письмо со сведениями о предстоящем обыске.

«В результате распространения фигуранткой по делу сведений о предстоящих следственных действиях, лицом в отношении которого они планировались были предприняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу», — добавили в СК.

Шатовкина не признала вину.

Полномочия Риммы Шатовкиной на посту председателя облсуда истекли в 2018 году. Шатовкина подавала прошение о продлении полномочий, и ВККС одобрила его, но после возбуждения уголовного дела в отношении главы областного управления мировых судей Виктора Чиркунова отозвала заявление.

Главу управления Виктора Чиркунова, напомним, обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере), его зама Сергея Соколова и подрядчика управления Максима Фишера — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им вменили подписание поддельных накладных о приемке сплит-систем, мониторов и источников бесперебойного питания для мировых судов на 9,2 млн рублей. Предполагаемый ущерб составил 5,2 млн рублей. Соколов и Фишер признали вину, им дали условные сроки. Чиркунов сначала отрицал обвинения, заявляя о давлении ФСБ, но потом признал вину в суде и тоже получил условное.