Забайкальца оштрафовали за спор об Украине с матерью военнослужащего

Жителя Забайкалья оштрафовали на 30 тыс. рублей за «дискредитацию» российской армии. Он поспорил с матерью военнослужащего о «спецоперации» в Украине.

На 59-летнего жителя Агинского района составили протокол за «дискредитацию» российской армии (ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю 27 апреля.

По версии ведомства, мужчина поспорил с продавцом в магазине в поселке Орловский и высказался против «спецоперации» в Украине. В разговоре выяснилось, что сын женщины проходит там службу.

Суд назначил забайкальцу 30 тыс. рублей штрафа. Мужчина извинился перед матерью военнослужащего, заявили в полиции.

