Забайкальца оштрафовали за спор об Украине с матерью военнослужащего
27 Апр 2022, 07:44
Суд назначил забайкальцу 30 тыс. рублей штрафа. Мужчина извинился перед матерью военнослужащего, заявили в полиции.
Жителя Забайкалья оштрафовали на 30 тыс. рублей за «дискредитацию» российской армии. Он поспорил с матерью военнослужащего о «спецоперации» в Украине.
На 59-летнего жителя Агинского района составили протокол за «дискредитацию» российской армии (ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю 27 апреля.
По версии ведомства, мужчина поспорил с продавцом в магазине в поселке Орловский и высказался против «спецоперации» в Украине. В разговоре выяснилось, что сын женщины проходит там службу.
Суд назначил забайкальцу 30 тыс. рублей штрафа. Мужчина извинился перед матерью военнослужащего, заявили в полиции.
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
«Русская IKEA» открывает второй магазин в Новосибирске Тубалары вне закона. Спецрепортаж Тайги.инфо о жизни алтайских иноагентов «Томское пиво» эвакуировали из-за сообщения о минировании «Красноярские Столбы» закрывают для туристов из-за критической ситуации с пожарами Водитель маршрутки в Улан-Удэ отвез пенсионерку в полицию после ее требования снять букву Z в салоне
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"