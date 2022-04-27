Забайкальца оштрафовали за спор об Украине с матерью военнослужащего

27 Апр 2022, 07:44

Жителя Забайкалья оштрафовали на 30 тыс. рублей за «дискредитацию» российской армии. Он поспорил с матерью военнослужащего о «спецоперации» в Украине.

На 59-летнего жителя Агинского района составили протокол за «дискредитацию» российской армии (ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю 27 апреля.

По версии ведомства, мужчина поспорил с продавцом в магазине в поселке Орловский и высказался против «спецоперации» в Украине. В разговоре выяснилось, что сын женщины проходит там службу.

Суд назначил забайкальцу 30 тыс. рублей штрафа. Мужчина извинился перед матерью военнослужащего, заявили в полиции.


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