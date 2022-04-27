Горсовет Новосибирска отказался обсуждать состояние бомбоубежищ на сессии

Большинство в горсовете Новосибирска отказалось обсуждать состояние бомбоубежищ. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 27 апреля в регионе сработала система ПВО.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова предложила внести в повестку сессии 27 апреля вопрос об информации о расположении бомбоубежищ в городе. Сейчас эта информация засекречена.

За предложение проголосовали 11 человек, девять — против, 22 — воздержались, сообщили в «Коалиции 2020».

«Предложили сделать это на комиссии за закрытыми дверями», — добавили в независимом объединении.

По словам главы комиссии по местному самоуправлению Игоря Атякшева, департамент ГО и ЧС уже выдавал информацию и предложил снова рассмотреть ее.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 27 апреля в регионе сработала система ПВО. «Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются», — написал он в телеграм-канале.