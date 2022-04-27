Водитель маршрутки в Улан-Удэ отвез пенсионерку в полицию после ее требования снять букву Z в салоне

© Facebook.com*. Наталья Филонова

В Улан-Удэ пенсионерка потребовала у водителя маршрутки снять букву Z в салоне. Он высадил остальных пассажиров и отвез ее в полицию. В отделении женщине стало плохо.

В Улан-Удэ водитель маршрутки привез пенсионерку Наталью Филонову в полицию на собственном автобусе. Об этом сообщают «Люди Байкала» со ссылкой на правозащитницу Надежду Низовкину, которая представляет интересы Филоновой.

Водитель, по словам Низовкиной, заявил, что Филонова хотела снять букву Z в его салоне, а также учинила дебош и материлась. Женщина села в маршрутку на остановке «Гостиница „Баргузин“». Она увидела в салоне маршрутки букву Z и потребовала у водителя её снять. Водитель отказался это делать и заявил, что автобус не двинется, пока Наталья не выйдет. Филонова не стала покидать салон. Тогда перевозчик высадил всех пассажиров, кроме Натальи, закрыл двери и отвёз женщину в отделение полиции.

«Получается, водитель превратил свою маршрутку в автозак и доставил Филонову в полицию, — подчеркнула Низовкина. — Этот водитель ее сам задержал. Уж не знаю, кто от него это потребовал».

Задержанная и ее защитница ожидали, что в полиции на Наталью составят протокол за публичную дискредитацию российской армии. Однако Филоновой вменили мелкое хулиганство. «Возможно, это связано с тем, что мелкое хулиганство — арестная статья, за неё можно получить до 15 суток ареста, — Предположила Низовкина. — А публичная дискредитация — только штраф. Скорее всего, Наталье предъявят обвинение и за дискредитацию армии, но позже».

Через несколько часов, по сведениям издания, Филоновой стало плохо в полиции. Ее отвезли в больницу, пока она находится там.



*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.