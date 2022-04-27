«Красноярские Столбы» закрывают для туристов из-за критической ситуации с пожарами

© vk.com/npkrasstolby
«Красноярские Столбы» закрывают для туристов из-за критической ситуации с пожарами
27 Апр 2022, 08:38

Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют для туристов с 29 апреля. Причиной стала критическая пожароопасная ситуация.

Территорию «Красноярских Столбов» закроют для посещения с 29 апреля, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«На данный момент природная пожарная опасность в национальном парке характеризуется как крайне высокая. Риск возникновения пожаров в пожароопасный сезон многократно увеличился. Таким образом, в случае возгорания, любимое место отдыха тысяч красноярцев — „Красноярские Столбы“ — станут реальной угрозой как для посетителей, так и для города-миллионника в целом», — рассказал директор нацпарка Вячеслав Щербаков.

По сведениям издания Dela, причинами закрытия «Столбов» также стали период гнездования птиц и высокая активность хищников. Открытыми останутся детский городок и чаша гранитного карьера на Восточном входе, а также кордон Лалетино, театр Михи Тайгиша и «Ретроплощадка», куда можно будет добраться с центрального входа.

Открыть заповедную территорию планируют не раньше 20 мая.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
27 Апр, 09:10
«Русская IKEA» открывает второй магазин в Новосибирске
27 Апр, 09:00
Тубалары вне закона. Спецрепортаж Тайги.инфо о жизни алтайских иноагентов
27 Апр, 08:52
«Томское пиво» эвакуировали из-за сообщения о минировании
27 Апр, 08:38
«Красноярские Столбы» закрывают для туристов из-за критической ситуации с пожарами
27 Апр, 08:34
Водитель маршрутки в Улан-Удэ отвез пенсионерку в полицию после ее требования снять букву Z в салоне
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования