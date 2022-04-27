«Красноярские Столбы» закрывают для туристов из-за критической ситуации с пожарами

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Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют для туристов с 29 апреля. Причиной стала критическая пожароопасная ситуация.

Территорию «Красноярских Столбов» закроют для посещения с 29 апреля, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«На данный момент природная пожарная опасность в национальном парке характеризуется как крайне высокая. Риск возникновения пожаров в пожароопасный сезон многократно увеличился. Таким образом, в случае возгорания, любимое место отдыха тысяч красноярцев — „Красноярские Столбы“ — станут реальной угрозой как для посетителей, так и для города-миллионника в целом», — рассказал директор нацпарка Вячеслав Щербаков.

По сведениям издания Dela, причинами закрытия «Столбов» также стали период гнездования птиц и высокая активность хищников. Открытыми останутся детский городок и чаша гранитного карьера на Восточном входе, а также кордон Лалетино, театр Михи Тайгиша и «Ретроплощадка», куда можно будет добраться с центрального входа.

Открыть заповедную территорию планируют не раньше 20 мая.

