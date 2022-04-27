«Русская IKEA» открывает второй магазин в Новосибирске

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«Русская IKEA» открывает второй магазин в Новосибирске
27 Апр 2022, 09:10

Второй магазин сети Hoff откроется в Новосибирске в конце апреля. Компания заявляет о росте выручки в локациях, где ранее также работала IKEA.

28 апреля в Новосибирске планируется открыть второй магазин сети Hoff, торгующей товарами для дома. Он разместится в ТВК «Красный мамонт», следует из анонсов комплекса и ритейлера.

Площадь магазина, согласно данным на сайте компании, свыше 10 тыс. кв. метров.

Первый гипермаркет был построен на улице Мира, почти напротив IKEA, которая весной 2022 года приостановила работу. Он открылся в конце марта.

Hoff продает мебель, посуду, хозтовары и домашний текстиль. За счет близости ассортимента сеть сравнивают с IKEA.

Hoff принадлежит компании «Домашний интерьер», которой владеет кипрская «Кресорко Энтерпрайзис Лимитед». Корпорацию основали Михаил Кучмент и Александр Зайонц, в прошлом оба топ-менеджеры и совладельцы «М.Видео». Выручка «Домашнего интерьера» в 2020 году составила 34,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд.

Hoff, по данным сайта компании, насчитывает около 60 магазинов, работающих в различных форматах. В компании более 5500 сотрудников.

Генеральный директор сети Hoff Максим Гришаков в интервью РИА Недвижимость рассказал, что после объявления IKEA об уходе из России выручка Hoff в локациях, где присутствовал иностранный ритейлер, выросла на 5−25%. Однако, по мнению собеседника агентства, в дальнейшем отсутствие такого сильного конкурента негативно повлияет на весь рынок в целом.

«Лично я считаю, что уход IKEA никому не пойдет на пользу. Весь мой прежний опыт говорит, что как только снижается конкуренция, начинает снижаться качество, скорость, инновации. Никто тебя уже не держит в тонусе. Когда есть динамика и сильные игроки — в итоге выигрывают все. Рынок становится больше, число клиентов растет, количество переходит в качество», — сказал Гришаков.



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