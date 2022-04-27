Суд выселил экс-прокурора Новосибирской области из служебной квартиры

© chita.ru. Владимир Фалилеев

Суд выселил бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его жену из служебной квартиры. Фалилеева подозревают во взяточничестве.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, настаивавшей на выселении из служебной квартиры Владимира Фалилеева — бывшего прокурора Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Октябрьского суда.

«Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме: Фалилеев Владимир Александрович, Фалилеева Галина Максимовна признаны утратившими право пользования жилым помещением — квартирой; Фалилеев В. А. , Фалилеева Г. М. выселены из квартиры, без предоставления другого жилого помещения», — уточняется в решении.

Экс-прокурор обратился в генпрокуратуру с заявлением о признании его нуждающимся в жилом помещении. Однако ранее он уже получал жилье в Улан-Удэ, несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал его. Суд в иске отказал.

Владимир Фалилеев подозревается во взяточничестве. Экс-прокурора отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю.

Владимир Фалилеев, руководивший прокуратурой Забайкалья, возглавил ведомство в Новосибирской области в 2015 году.

В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.

После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева. А в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.