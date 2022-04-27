Томские военнослужащие давали взятки за сдачу нормативов по физподготовке

27 Апр 2022, 10:59

В Томской области вынесли приговор военнослужащим, которые давали взятки за успешную сдачу нормативов по физподготовке. Они отделались штрафами от 15 до 30 тыс. рублей.

Томский гарнизонный военный суд в 2022 году вынес более 50 приговоров по уголовным делам о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе 2-й Восточного окружного военного суда.

Военнослужащие от рядового до капитана передавали должностному лицу деньги за успешную сдачу нормативов по физической подготовке, уточнили в суде.

Мужчинам назначили штрафы от 15 000 до 30 000 рублей.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
27 Апр, 15:16
Власти Казахстана сочли оскорбительными слова мужа главреда российского госканала
27 Апр, 15:03
Как в апреле меняются цены на куриные бедра и колбасу: мониторинг цен в магазинах Новосибирска
27 Апр, 14:53
Священник возглавил омскую скорую помощь
27 Апр, 13:56
Алтайскую журналистку отправили в СИЗО по делу о «фейках» про армию
27 Апр, 13:50
Муж главреда российского госканала пригрозил Казахстану судьбой Украины
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования