Томские военнослужащие давали взятки за сдачу нормативов по физподготовке
27 Апр 2022, 10:59
В Томской области вынесли приговор военнослужащим, которые давали взятки за успешную сдачу нормативов по физподготовке. Они отделались штрафами от 15 до 30 тыс. рублей.
Томский гарнизонный военный суд в 2022 году вынес более 50 приговоров по уголовным делам о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе 2-й Восточного окружного военного суда.
Военнослужащие от рядового до капитана передавали должностному лицу деньги за успешную сдачу нормативов по физической подготовке, уточнили в суде.
Мужчинам назначили штрафы от 15 000 до 30 000 рублей.
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