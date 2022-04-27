Томские военнослужащие давали взятки за сдачу нормативов по физподготовке

В Томской области вынесли приговор военнослужащим, которые давали взятки за успешную сдачу нормативов по физподготовке. Они отделались штрафами от 15 до 30 тыс. рублей.

Томский гарнизонный военный суд в 2022 году вынес более 50 приговоров по уголовным делам о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе 2-й Восточного окружного военного суда.

Военнослужащие от рядового до капитана передавали должностному лицу деньги за успешную сдачу нормативов по физической подготовке, уточнили в суде.

Мужчинам назначили штрафы от 15 000 до 30 000 рублей.