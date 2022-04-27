Мужчина схватил девочку за шею и затащил в лифт в Томске

27 Апр 2022, 13:12

Проверка проводится в Томске по факту удержания ребенка в лифте. Девочку туда затащил посторонний мужчина.

«27 апреля 2022 года в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района города Томска поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в лифте одного из многоквартирных жилых домов по переулку Дубовому. В социальных сетях также размещена видеозапись с камеры наблюдения в лифте, на которой зафиксировано, как взрослый мужчина заталкивает в лифт девочку, обхватив её руками за шею», — говорится в сообщении следствия.

Личность мужчины установлена, он задержан сотрудниками полиции по ст. 20.21 КоАП РФ (за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).

Материалы проверки направлены в СК.


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