Мужчина схватил девочку за шею и затащил в лифт в Томске
27 Апр 2022, 13:12
«27 апреля 2022 года в дежурную часть отдела полиции
Октябрьского района города Томска поступило сообщение о неадекватном поведении
мужчины в лифте одного из многоквартирных жилых домов по переулку Дубовому. В социальных сетях также размещена видеозапись с камеры наблюдения в лифте, на которой зафиксировано, как взрослый мужчина заталкивает в лифт девочку,
обхватив её руками за шею», — говорится в сообщении следствия.
Проверка проводится в Томске по факту удержания ребенка в лифте. Девочку туда затащил посторонний мужчина.
«27 апреля 2022 года в дежурную часть отдела полиции
Октябрьского района города Томска поступило сообщение о неадекватном поведении
мужчины в лифте одного из многоквартирных жилых домов по переулку Дубовому. В социальных сетях также размещена видеозапись с камеры наблюдения в лифте, на которой зафиксировано, как взрослый мужчина заталкивает в лифт девочку,
обхватив её руками за шею», — говорится в сообщении следствия.
Личность мужчины установлена, он задержан сотрудниками полиции по ст. 20.21 КоАП РФ (за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).
Материалы проверки направлены в СК.
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