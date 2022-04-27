Алтайскую журналистку отправили в СИЗО по делу о «фейках» про армию

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Журналистку RusNews Марию Пономаренко отправили на два месяца в СИЗО по статье о «фейках» про российскую армию. Поводом мог стать ее пост в телеграме о драмтеатре в Мариуполе.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО журналистку RusNews Марию Пономаренко по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает Sota.

По сведениям издания «Бумага», поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе. Решение приняла судья Керро Ирина Александровна, которая ранее продлила ей задержание на 72 часа. Поручительства за Марию подписали 9 человек: муниципальные депутаты из Петербурга и депутат Закса Борис Вишневский.

У Пономаренко двое несовершеннолетних детей, ей грозит до 10 лет заключения.



Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле, ее штрафовали за одиночные пикеты, в том числе против изменения Конституции. На одно из заседаний по административным протоколам она пришла в суд маске «Путина в отставку», за что ее тоже оштрафовали.

Затем Пономаренко работала на акциях протеста в Барнауле и Новосибирске от RusNews.

В 2021-м во время согласованного митинга «Справедливой России» в Алтайском крае ее задержали уже как журналистку.