Священник возглавил омскую скорую помощь
Медик, ставший священником, возглавил омскую станцию скорой помощи. Он утверждает, что лечение «с молитвой» помогает понять, «правильное решение ты принял или неправильное». Его предшественника, который говорил о цензуре Минздрава РФ, уволили прямо во время заболевания коронавирусом.
Михаил Куличенко назначен главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Станция скорой медицинской помощи». Изменения внесены в ЕГРЮЛ, говорится в базе «Контур.Фокус».
Куличенко работает на станции скорой помощи с 1995 года. Во время пандемии он стал еще и священником, к ноябрю 2021 года продвинулся до иерея в Успенском соборе. В одном из интервью он говорил, что, «когда с молитвой проводишь медицинские манипуляции, то понимаешь, правильное решение ты принял или неправильное». «Господь дает тебе это понять», — утверждал он.
«Я понял, что медики не всесильны. Да, мы многих спасали, однако бывало, что у нас на руках гибли совсем еще молодые ребята, которым немного за двадцать. Иногда по три человека за смену. Но почему они умирали? Почему мы, несмотря на все свои знания и умения, не могли откачать их, а какой-нибудь дедушка, кому уже перевалило за девяносто, вдруг выздоравливал вопреки всем прогнозам? Я пытался это понять и не мог найти объяснение», — говорил Куличенко.
Максим Куличенко был замом главврача по медицинской части и в январе 2022 года стал и.о. главврача после того, как минздрав не стал продлевать контракт с его начальником Максимом Стукановым. В тот момент Стуканов болел ковидом.
Максим Стуканов 11 лет возглавлял омскую станцию скорой помощи. В ноябре 2020 года Стуканов рассказал журналистам Znak.com о цензуре для медиков, которую пытался ввести лично министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он показал изданию письмо от 27 октября о том, что все свои комментарии «по теме новой коронавирусной инфекции COVID-19» медики должны «согласовывать в письменной или устной форме» с пресс-службой Мурашко.
«Мне не очень-то это понятно все. Раньше я спокойно давал любые интервью, а теперь все! Более того, соответствующие силовые структуры со мной уже пообщались, настоятельно рекомендовав исполнить это постановление», — говорил Стуканов, намекая на визит сотрудников ФСБ.
21 апреля 2022 года минздрав области назначил Стуканова главврачом областного «Центра крови».