Священник возглавил омскую скорую помощь

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Медик, ставший священником, возглавил омскую станцию скорой помощи. Он утверждает, что лечение «с молитвой» помогает понять, «правильное решение ты принял или неправильное». Его предшественника, который говорил о цензуре Минздрава РФ, уволили прямо во время заболевания коронавирусом.

Михаил Куличенко назначен главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Станция скорой медицинской помощи». Изменения внесены в ЕГРЮЛ, говорится в базе «Контур.Фокус».

Куличенко работает на станции скорой помощи с 1995 года. Во время пандемии он стал еще и священником, к ноябрю 2021 года продвинулся до иерея в Успенском соборе. В одном из интервью он говорил, что, «когда с молитвой проводишь медицинские манипуляции, то понимаешь, правильное решение ты принял или неправильное». «Господь дает тебе это понять», — утверждал он.

«Я понял, что медики не всесильны. Да, мы многих спасали, однако бывало, что у нас на руках гибли совсем еще молодые ребята, которым немного за двадцать. Иногда по три человека за смену. Но почему они умирали? Почему мы, несмотря на все свои знания и умения, не могли откачать их, а какой-нибудь дедушка, кому уже перевалило за девяносто, вдруг выздоравливал вопреки всем прогнозам? Я пытался это понять и не мог найти объяснение», — говорил Куличенко.

Максим Куличенко был замом главврача по медицинской части и в январе 2022 года стал и.о. главврача после того, как минздрав не стал продлевать контракт с его начальником Максимом Стукановым. В тот момент Стуканов болел ковидом.

Максим Стуканов 11 лет возглавлял омскую станцию скорой помощи. В ноябре 2020 года Стуканов рассказал журналистам Znak.com о цензуре для медиков, которую пытался ввести лично министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он показал изданию письмо от 27 октября о том, что все свои комментарии «по теме новой коронавирусной инфекции COVID-19» медики должны «согласовывать в письменной или устной форме» с пресс-службой Мурашко.

«Мне не очень-то это понятно все. Раньше я спокойно давал любые интервью, а теперь все! Более того, соответствующие силовые структуры со мной уже пообщались, настоятельно рекомендовав исполнить это постановление», — говорил Стуканов, намекая на визит сотрудников ФСБ.

21 апреля 2022 года минздрав области назначил Стуканова главврачом областного «Центра крови».