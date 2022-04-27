Как в апреле меняются цены на куриные бедра и колбасу: мониторинг цен в магазинах Новосибирска
© Тайга.Ресёч
Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как в апреле меняются цены на яйца, куриные бедра, колбасу, сосиски и рыбу.
Мониторинг проводился 25 апреля в 20 торговых точках во всех районах города. Три предыдущих — 4, 11, 25 апреля.
Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Тайга.инфо больше 15 лет рассказывает, что на самом деле происходит в Сибири.
Поддержите независимую журналистику, чтобы не остаться наедине с пропагандой
Поддержите независимую журналистику, чтобы не остаться наедине с пропагандой
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Власти Казахстана сочли оскорбительными слова мужа главреда российского госканала Как в апреле меняются цены на куриные бедра и колбасу: мониторинг цен в магазинах Новосибирска Священник возглавил омскую скорую помощь Алтайскую журналистку отправили в СИЗО по делу о «фейках» про армию Муж главреда российского госканала пригрозил Казахстану судьбой Украины
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"