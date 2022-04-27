Как в апреле меняются цены на куриные бедра и колбасу: мониторинг цен в магазинах Новосибирска

Мониторинг проводился 25 апреля в 20 торговых точках во всех районах города. Три предыдущих — 4, 11, 25 апреля.

Тайга.инфо больше 15 лет рассказывает, что на самом деле происходит в Сибири.

Поддержите независимую журналистику, чтобы не остаться наедине с пропагандой