Как в апреле меняются цены на куриные бедра и колбасу: мониторинг цен в магазинах Новосибирска

© Тайга.Ресёч
Как в апреле меняются цены на куриные бедра и колбасу: мониторинг цен в магазинах Новосибирска
27 Апр 2022, 15:03

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как в апреле меняются цены на яйца, куриные бедра, колбасу, сосиски и рыбу.

Мониторинг проводился 25 апреля в 20 торговых точках во всех районах города. Три предыдущих — 4, 11, 25 апреля.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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