Семь детей пострадали в аварии с автобусом в Иркутской области
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ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, произошло в Иркутской области. По данным полиции, в аварии погибла женщина, пострадали семь детей.
Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля «Нива Шевроле» произошло вечером 27 апреля в Нижнеилимском районе.
«В результате ДТП женщина пассажир легкового автомобиля погибла на месте происшествия. По предварительной информации, семеро детей и водители транспортных средств госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Как уточняет Ирсити, пострадавшие дети находятся в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Врачи изданию также уточнили, что взрослых пострадавших трое, а не двое. Один из них находится в отделении анестезиологии-реанимации в тяжелом состоянии.
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