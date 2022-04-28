Экс-глава управления капстроительства Новосибирской области предстанет перед судом за коррупцию

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Экс-глава управления капстроительства Новосибирской области предстанет перед судом за коррупцию
28 Апр 2022, 05:49

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела бывшего директора управления капитального строительства Новосибирской области Владимира Мурзина. Он обвиняется в коррупции при строительстве детского сада. Объект в селе строился чуть ли не из подручных материалов при помощи лопаты.

Директор управления капитального строительства Новосибирской области Владимир Мурзин предстанет перед судом по обвинению по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Преступление было совершено при выполнении госпрограммы «демография» на 2019−2020 годы.

«В начале 2019 года директор ГКУ НСО „УКС“ создал для определенной коммерческой организации преимущественные условия для участия в торгах. В июне 2019 года аукцион на выполнение подрядных работ по строительству детского сада-яслей признан несостоявшимся и контракт заключён с единственным участником, — говорится в сообщении СК. — В результате преступных действий обвиняемого до настоящего времени строительство детского сада не окончено, объект в эксплуатацию не введен и по назначению не используется».

Следователи посчитали, что чиновник нарушил нормы антимонопольного законодательства, кроме того, его действия повлекли строительство объекта до утверждения проектной документации и получения разрешения на строительство.

Отметим, что ранее сообщалось, что конструкции для здания были изготовлены в огороде, никакой документации на них не было предоставлено.
«Так изготовлялись строительные изделия в пятидесятые годы прошлого века методом „хозспособа“. Строительные изделия изготовлялись в огороде из материалов, имеющихся в наличии. В настоящее время такие методы недопустимы, — указывалось в документе по итогам обследования здания. — Уплотнение бетона выполнялось с использованием лопаты и ногами в опалубках, изготовленных из досок».

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска. В ходе следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Прокуратура также внесла представления и инициировала административные дела в отношении подрядной организации, чиновников и учреждения.

Сейчас готовность объекта составляет 90%, завершение строительства находится в прокуратуре на контроле.


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