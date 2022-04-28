Девушку сбили на переходе в Новосибирске

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Девушка пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

ДТП с участием несовершеннолетней произошло на пешеходном переходе в Советском районе Новосибирска вечером 27 апреля.



Водитель на Opel Astra наехал на пешехода около дома 39 на улице Русская. По данным ГИБДД, девушка 16 лет переходила проезжую часть на переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение.