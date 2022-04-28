Новость об «экспроприации» украинского зерна появилась на сайте красноярского парламента

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На сайте заксобрания Красноярского края появилась новость о вывозе зерна из Херсонской области Украины, подконтрольной войскам РФ. В парламенте назвали ее «фейком», объяснив публикацию «взломом».

На сайте заксобрания Красноярского края была опубликована новость под заголовком «Пополнить фонд сельскохозяйственной продукции планируется за счет поставок из Украины». Сейчас она удалена, но доступна в кэше гугла.

В тексте утверждалось, что комитет заксобрания по делам села и агропромышленной политики «принял постановление об инициировании поставок сельхозпродукции из Украины».

«Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам», — говорилось в сообщении.

Формулировки в тексте не были похожи на традиционные для пресс-служб подконтрольных единороссам органов власти. В заксобрании заявили, что их сайт был взломан.



«Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины — фейк. Она удалена из ленты. На данный момент сайт работает в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе парламента.

Меры безопасности по защите сайта «от постороннего вмешательства» усилены, отметили в заксобрании, уточнив, что информация «будет передана в правоохранительные органы».