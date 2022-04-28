Сотни человек остаются без работы на подконтрольном сыну Чайки заводе под Новосибирском

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Камнереченский щебеночный завод ушел в простой в Новосибирской области. Он подконтролен сыну полпреда президента РФ на Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Сотрудников сначала перевели на сокращенные оклады, а теперь их заставляют уволиться «безопасники из Москвы», им угрожают.

Камнереченский щебеночный завод, входящий в «Первую нерудную компанию», ушел в простой. Об этом сотрудники рассказали сайту НГС.

«С 1 февраля перевели нас на 2/3 среднего, мы сидели дома. Сначала на месяц, потом сказали, что взрывные работы проведут и мы выйдем в феврале. Потом мы до конца февраля просидели дома, — рассказали работники изданию. — 1 марта вышли на работу, нас заставили написать заявление до 31 марта, ту же сказку рассказали. Потом мы приехали 1 апреля, до 30-го расписались опять же на 2/3. Нет горной массы, поэтому выработка щебня остановлена. Не оплачено у них — задолженность по взрывным работам с января».



Сейчас представители управляющей компании, которых на заводе называют «безопасниками из Москвы», приглашают на беседы группами по пять человек и просят написать заявления на увольнение по соглашению сторон. Согласившимся обещают выплатить два оклада (размер оклада в среднем 5−10 тыс.) и январскую премию.

В январе на предприятии осталось около 200 сотрудников. А до прихода «Первой нерудной компании» там работали 400−500 человек, узнали журналисты.

«Первая нерудная компания» (ПНК) основана в 2008 году. Она находилась под контролем РЖД, но весной 2014 года 75% минус две акции выкупила «Национальная нерудная компания „Бердяуш“», принадлежащая Артему Чайке, сыну тогда еще генерального прокурора России Юрия Чайки (сейчас он числится полпредом Путина на Северном Кавказе). ПНК называет себя крупнейшим производителем нерудных материалов в России, на ее балансе находится 17 щебеночных заводов.

Сейчас, по данным сервиса «Контур-Фокус», ООО «Управляющая компания ПНК», которая руководит АО «Первая нерудная компания», принадлежит Артему Чайке (85%) и Сергею Царюку (15%). Выручка АО «ПНК» в 2021 году составила 15,8 млрд рублей, чистая прибыль — 166,6 млн.

В Новосибирской области в «ПНК» также входит Мочищенский щебеночный завод.

Часть сотрудников уже написали заявления об уходе. Остальные пытаются добиться официального сокращения.

«Если не хотим, то будет принудительно и вообще останемся без выплат, без компенсаций, без ничего, — цитирует одна из сотрудниц беседу с представителями компании. — Говорят, найдем, за что вас уволить. Они угрожают, что мы нигде не устроимся, что на нас будет черная метка, мы не найдем работу».

При этом в 9-тысячном поселке Горный трудоустроиться и так не просто. «А черная метка — как-то даже глупо ее бояться. Кто они такие? И вообще, это всё даже смешно, детский сад, — отметила мастер участка погрузки Марина Скрипова. — Для нас главная угроза не метка, а то, что это поселок, здесь некуда идти работать. За месяц-два устроились единицы. ЖБИ, НКУ [Новосибирское карьероуправление], „Семеновский“. Остальные? Ну куда? Магазины тоже не резиновые. В город — далеко, у нас нет железной дороги, не поездишь. Они нас просто вытесняют».

По словам сотрудников завода, они уже написали письма президенту Р Ф Владимиру Путину и губернатору Андрею Травникову. Сейчас готовятся заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию.

На встрече с журналистами представители завода, в частности, заместитель руководителя службы комплексной безопасности Владимиром Резниченко, попросили убрать диктофоны., Предприятие возглавляет менеджер из Свердловской области Дмитрий Агрызков.

«Обывателя мы понимаем, но нечего им предложить… Вот эти два оклада, плюс все выплаты, компенсации. Да и это решение даже было принято тяжело. Ну вот они выйдут 1 мая, ну пусть выходят, — сказал Резниченко. - Что будут делать? Сидеть? Ну пусть сидят. Скажут: „Вы нам должны“. Да, должны. Скажут: „Дайте денег“. А нет денег. Они: „У меня семья“. Понимаю, сочувствую, но денег нет. Они нас пугали прокурорами, корреспондентами, трудовой инспекцией. Ну вызовут нашего юриста, он скажет нам то, что я сейчас вам говорю. Крылатая фраза от Дмитрия Анатольевича… Денег нет».