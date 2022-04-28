Житель Железногорска мог убить приятеля по его просьбе из-за тяжелой болезни
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Жителя Железногорска обвинили в убийстве приятеля. Он заявил, что зарезал пенсионера по его просьбе из-за болезни и трудностей в самообслуживании. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в доме на улице Зеленая дачного товарищества Железногорска, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю.
По версии следствия, 40-летний обвиняемый жил в дачном доме у потерпевшего. Мужчины злоупотребляли алкоголем. Вечером 17 апреля 2022 года во время очередного застолья обвиняемый взял нож и несколько раз ударил им хозяина дома в сердце.
«Со слов обвиняемого, он совершил убийство мужчины по его просьбе, поскольку он был болен и испытывал затруднения в самообслуживании. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Мужчину отправили в СИЗО.
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