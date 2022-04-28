Компания заплатит полмиллиона за откат в 40 тыс. эксперту ТУАД в Новосибирской области

28 Апр 2022, 09:09

Суд оштрафовал на 500 тыс. рублей компанию за передачу взятки эксперту управления автодорог Новосибирской области в обмен на лояльное отношение к ее работе.

«Представитель ООО „СК Рубин“ во втором полугодии 2020 года передал эксперту Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей за совершение в интересах юридического лица незаконных действий, связанных с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве асфальтобетона», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Новосибирской области работает ООО «СК Рубин» под руководством Андрея Казаряна, среди видов деятельности которой есть строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2020 году у нее, например, был контракт с теруправлением автодорог на выполнение ремонта дороги в Тогучинском районе на сумму свыше 17 млн рублей.

В отношении юрлица возбудили административное производство за незаконное вознаграждение от имени компании.

Суд назначил фирме штраф в размере 500 тыс. рублей. Штраф был оплачен в день вынесения решения суда.

Уголовное дело получателя взятки находится в суде.


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